«Барселона» — «Эспаньол»: стартовые составы команд на каталонское дерби

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Эспаньола» на матч 14-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Эспаньол».



«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Мингеса, Ф. де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави, Акомах, Депай.



Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Бальде, Лангле, Роберто, Юмтити, Коутиньо, Пуч, Демир, Эззалзули, Л. де Йонг.



«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Давид Лопес, Гомес, Педроса, Видаль, Дардер, Эррера, Пуадо, Эмбарба, де Томас.



Запасные: Гарсия, Калеро, Льямбрич, Вила, Баре, Рибаудо, Мелендо, Морланес, Мерида, Димата, Морон, Лэй.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос Дель Серро Гранде. Ему будут помогать ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Педро Эухенио Муньос Пьедра.