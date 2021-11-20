«Барселона» — «Эспаньол»: стартовые составы команд на каталонское дерби

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Эспаньола» на матч 14-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Эспаньол».
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Мингеса, Ф. де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави, Акомах, Депай.
Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Бальде, Лангле, Роберто, Юмтити, Коутиньо, Пуч, Демир, Эззалзули, Л. де Йонг.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Давид Лопес, Гомес, Педроса, Видаль, Дардер, Эррера, Пуадо, Эмбарба, де Томас.
Запасные: Гарсия, Калеро, Льямбрич, Вила, Баре, Рибаудо, Мелендо, Морланес, Мерида, Димата, Морон, Лэй.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос Дель Серро Гранде. Ему будут помогать ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Педро Эухенио Муньос Пьедра.
- 20 ноября 2021
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