В «Спартаке» отреагировали на информацию об обеде Федуна с Ваноли

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию, согласно которой владелец московского клуба Леонид Федун пообедал с Паоло Ваноли, которого СМИ называют кандидатом на пост главного тренера команды. Ранее о совместном обеде Федуна и Ваноли сообщил «Спорт-экспресс».
«Леонид Федун не мог ни с кем обедать в Италии по той простой причине, что находится в Москве», — сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ваноли последние четыре года работал помощником Антонио Конте.
Сообщается, что нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория точно доработает до зимнего перерыва.
В субботу, 20 ноября, «Спартак» в 15-м туре РПЛ уступил «Краснодару» (1:2). Московская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с разностью мячей 17-21.
Красно-белые не могут победить в чемпионате России уже 5 матчей подряд и 7 — во всех турнирах.
- 20 ноября 2021
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