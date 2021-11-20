«Атлетико» дома с минимальным счётом обыграл «Осасуну»

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 14-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Осасуну». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в концовке встречи. На 87-й минуте отличился защитник «матрасников» Фелипе, ему ассистировал Янник Карраско.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Серхио Усон Росель.
«Атлетико» набрал 26 очков в 13 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Осасуна» после 14 туров имеет в своем активе 19 очков, команда располагается на 8-м месте в таблице.
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