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«Атлетико» дома с минимальным счётом обыграл «Осасуну»

«Атлетико» дома с минимальным счётом обыграл «Осасуну»
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Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 14-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Осасуну». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 87-й минуте отличился защитник «матрасников» Фелипе, ему ассистировал Янник Карраско.

Гол Фелипе:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Серхио Усон Росель.

«Атлетико» набрал 26 очков в 13 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Осасуна» после 14 туров имеет в своем активе 19 очков, команда располагается на 8-м месте в таблице.

Испания - Примера. 14-й тур
20 ноября 2021, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Фелипе – 87'
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