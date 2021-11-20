Виктор Гончаренко: у судей сложная работа, на них давят тренеры и две команды

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о собственной реакции на судейские решения в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Краснодара». В концовке первого тайма Гончаренко получил жёлтую карточку.
«Что касается судейства, я могу быть эмоциональным по ходу игры, но надо уметь успокаиваться. Важно понимать, что у судей сложная работа, на них давят тренеры и две команды. Это всё надо выдерживать, не нарушая качество судейства. Когда ты проигрываешь, у тебя всё в чёрных тонах. Когда выигрываешь — на всё смотришь по-другому. Да, мы много очков потеряли из-за судейства, об этом надо говорить. Мы пытаемся отделять судейские ошибки от игры команды, потому что это часто ведёт не в ту сторону. На мой взгляд, судейство сегодня на хорошем уровне.
Моя личная статистка против «Спартака»? Если бы вы не сказали, я бы даже не обратил на это внимания. Мне куда больше интересна статистка по владению мячом, по тому, как действует левый фланг «Спартака», где мы больше проседаем, и так далее», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 20 ноября 2021
-
23:43
-
23:24
-
23:23
-
23:12
-
23:10
-
23:08
-
23:00
-
22:55
-
22:47
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:13
-
22:10
-
22:08
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:51
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:35
-
21:14
-
21:12
-
21:07
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:30
-
20:30