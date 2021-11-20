Виктор Гончаренко: у судей сложная работа, на них давят тренеры и две команды

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о собственной реакции на судейские решения в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Краснодара». В концовке первого тайма Гончаренко получил жёлтую карточку.



«Что касается судейства, я могу быть эмоциональным по ходу игры, но надо уметь успокаиваться. Важно понимать, что у судей сложная работа, на них давят тренеры и две команды. Это всё надо выдерживать, не нарушая качество судейства. Когда ты проигрываешь, у тебя всё в чёрных тонах. Когда выигрываешь — на всё смотришь по-другому. Да, мы много очков потеряли из-за судейства, об этом надо говорить. Мы пытаемся отделять судейские ошибки от игры команды, потому что это часто ведёт не в ту сторону. На мой взгляд, судейство сегодня на хорошем уровне.



Моя личная статистка против «Спартака»? Если бы вы не сказали, я бы даже не обратил на это внимания. Мне куда больше интересна статистка по владению мячом, по тому, как действует левый фланг «Спартака», где мы больше проседаем, и так далее», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.