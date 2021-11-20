Червиченко: в матче с «Краснодаром» Промес превратился в ничто

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру москвичей в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча, проходившая в Краснодаре, закончилась победой хозяев со счётом 2:1. «Спартак» не побеждает уже в пяти последних матчах.



«Спартак» играет просто неинтересно: нет середины, нет обострения. У того же «Краснодара» есть какая-то комбинационная игра, наигранные связи. У красно-белых одна тактика: бей-беги, передачи на Соболева и забегания Промеса. Уже вся страна знает, куда бы Промес не забегал, главное держать правую ногу. «Краснодару» удалось сдержать Промеса, поэтому он превратился в ничто. У «Спартака» хороши только два центральных защитника, которые не могут отработать за всех, и вратарь. Селихов реально спас команду от третьего мяча», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.