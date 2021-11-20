Гончаренко: у нас очень тяжело все воспринимают результат, не видят качество игры

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о кризисе в команде. До матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1) южане потерпели два поражения подряд.



«Кризис в «Краснодаре»? У нас очень тяжело все воспринимают результат, а за ним не видят качество игры. Да, счёт — это самая важная составляющая, но если вернуться к «Динамо», то там ни в одном другом аспекте мы не уступили. Оценки всё же были очень негативными. Да, наверно, мы бы могли выставить с «Кубанью» основной состав и пройти дальше в Кубке, так было бы лучше. Наверняка, у всех был бы другой настрой.



Мы можем взять статистику, где команда, которая забивает первой, часто одерживает победу. Конечно, мы хотели как можно быстрее открыть счёт, нужно было выбираться из сложившейся неприятной ситуации», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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