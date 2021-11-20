Витория: результат мог бы быть иным, будь у «Спартака» больше времени

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Краснодаром» (1:2) в 15-м туре РПЛ.



«Этот результат тяжело принять. У нас были хорошие моменты, мы могли забить больше одного гола. В матчах такого плана важно до самого конца контролировать игру. Мы пропустили гол с пенальти и после углового, чего вообще никак не должно было быть. Футбол состоит из деталей. Несмотря на то, что мы упорно работаем, мы не набираем очки.



Сейчас голова занята совершенно другими вещами, тяжело анализировать первый круг чемпионата. Очевидно, первая половина была для нас не очень хорошей. Многие игроки отсутствовали из-за травм или карточек. Мы принимаем такое положение дел и не отчаиваемся, самое главное упорно работать дальше.



Я бы не хотел много говорить о судействе. Не скрою, в процессе игры часто хочется сказать судьям, что я не согласен с их решениями. Судьи всё усложняли анализом ВАР и заменами, вратарь долго держал мяч в руках, и после всего этого добавили только две минуты. Результат мог бы быть иным, будь у нас больше времени.



Во время перерыва на сборные мы хорошо тренировались, эта пауза была нам необходима. Сейчас команда стала динамичнее и агрессивнее, стала иначе вести игру, это хорошие изменения. Конечно, проблемы ещё остаются, среди них остро ощущаются наличие карточек и травмированные игроки», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.