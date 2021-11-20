Шалимов: поражение от «Крыльев» – это было бы совсем плохо для «Урала»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).



«Мы проигрывали по ходу второго тайма, поэтому нам, конечно, надо было отыгрываться. У нас сейчас такое время – мы с большим трудом создаем моменты и забиваем голы. Забиваем мы очень мало. У нас есть ребята, которые вышли на замену, мы перешли на четыре защитника. Оба вышедших на замену игра поучаствовали в забитом голе.



«Крылья» – это сложная команда. С ними надо играть аккуратно, они больше всех забили в лиге с быстрых атаках. Там ребята с дриблингом, они не боятся обыгрывать. Конечно, мы пропускали сегодня быстрые атаки, но ребята в целом справились. Были удары, была опасность. Нам особенно стало тяжело, когда мы пропустили мяч. Для «Крыльев» всё должно было сложиться хорошо. Потому что мы перешли на четыре защитника, открыли ещё больше зон. Но получилось так, что ребята молодцы, почти ничего не пропустили. Понятно, что «Крылья» играли где-то по счёту. Но всё-таки мы не дали им забить нам второй мяч. Можно сказать, что мы дожали их и сравняли счёт.



Можно ли сказать, что результат сегодня закономерный? Наверное, «Крылья» так не скажут. Но то, что мы отыгрались, мы этому рады. Если бы мы повели 1:0, а так в конце пропустили, то мы были бы недовольны. Про закономерность я говорить не буду. Я скажу, что так надо играть в концовке. И у нас отлегло. Потому что поражение – это было бы совсем плохо», – цитирует Шалимова сайт самарцев.