Клопп: «Ливерпуль» контролировал ситуацию, сыграл зрело и ярко

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Арсеналом» (4:0) в матче АПЛ.



«Всегда важно побеждать в домашних матчах. В этой лиге сложно выиграть любую игру. Мы проиграли предыдущий матч, парни разъехались в 15 разных стран, некоторые из них травмированы, некоторые не могут играть, некоторые могут играть, но им не хватает практики в основе. Плюс у нас был всего один день на подготовку к команде, которая сейчас в хорошей форме.



Это не было выступление топ-класса, но мы контролировали ситуацию, сыграли зрело и ярко. Голы, которые мы забили, были забиты после хороших комбинаций, сработал наш контрпрессинг. Люблю такие голы, потому что они создают проблемы для соперников. В таких ситуациях можно быть жадным – сегодня мы были жадными», – цитирует Клоппа BBC Sport.

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