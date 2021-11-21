Ибрагимович стал самым возрастным игроком, сделавшим дубль в Серии А

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович установил новый рекорд Серии А. Шведский бомбардир в матче 13-го тура Серии А с «Фиорентиной» оформил дубль. Он стал самым возрастным автором дубля в истории Серии А. Ибрагимович отметился этим достижением в возрасте 40 лет и 48 дней.
Встреча завершилась победой «Фиорентины» со счётом 4:3. Флорентийцы выигрывали с преимуществом в три мяча, но далее Ибрагимович забил дважды, сократив отставание в счёте до минимума. Тем не менее, спастись миланцам не удалось: в концовке они пропустили вновь, а уже на последних минутах снова сократили отставание в счёте.
Это поражение стало для «Милана» первым в нынешнем сезоне Серии А, до этого команда Стефано Пиоли одержала 10 побед и дважды сыграла вничью. «Милан» (32 очка) идёт на второй строчке в таблице. «Фиорентина» (21) поднялась на шестое место.
- 21 ноября 2021
-
00:59
-
00:49
-
00:47
-
00:22
-
00:10
- 20 ноября 2021
-
23:43
-
23:24
-
23:23
-
23:12
-
23:10
-
23:08
-
23:00
-
22:55
-
22:47
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:13
-
22:10
-
22:08
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:51
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:35
-
21:14
-
21:12
-
21:07