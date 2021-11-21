Ибрагимович стал самым возрастным игроком, сделавшим дубль в Серии А

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович установил новый рекорд Серии А. Шведский бомбардир в матче 13-го тура Серии А с «Фиорентиной» оформил дубль. Он стал самым возрастным автором дубля в истории Серии А. Ибрагимович отметился этим достижением в возрасте 40 лет и 48 дней.



Встреча завершилась победой «Фиорентины» со счётом 4:3. Флорентийцы выигрывали с преимуществом в три мяча, но далее Ибрагимович забил дважды, сократив отставание в счёте до минимума. Тем не менее, спастись миланцам не удалось: в концовке они пропустили вновь, а уже на последних минутах снова сократили отставание в счёте.



Это поражение стало для «Милана» первым в нынешнем сезоне Серии А, до этого команда Стефано Пиоли одержала 10 побед и дважды сыграла вничью. «Милан» (32 очка) идёт на второй строчке в таблице. «Фиорентина» (21) поднялась на шестое место.

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