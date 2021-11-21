«Барселона» в первом матче при Хави обыграла «Эспаньол»

«Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Единственный гол в начале второго тайма забил форвард «Барселоны» Мемфис Депай. Нидерландский футболист реализовал пенальти, который сам и заработал.



Отметим, что это был первый матч на посту главного тренера «Барсы» для легенды клуба Хави. 41-летний специалист возглавил «Барселону» две недели назад, сменив Рональда Кумана.



Каталонская команда набрала 20 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эспаньол» (17) идёт 11-м.



В следующем туре «Барселона» 27 ноября сыграет на выезде с «Вильярреалом». «Эспаньол» 28 ноября примет на родном поле «Реал Сосьедад».

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