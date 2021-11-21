«Извиняюсь, но что делать». «Локомотив» опубликовал видео беседы Гильерме с болельщиками

Пресс-служба московского «Локомотива» в «Инстаграме» опубликовала видео беседы 35-летнего российского голкипера Маринато Гильерме с болельщиками после домашней встречи 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).
«У нас все травмированные, красные, жёлтые. Это просто была не наша игра сегодня. Видите, сколько молодых на поле. У нас сейчас идёт период адаптации к новому тренеру. Я понимаю, вы имеете право с нас требовать. Я просто могу сказать – извиняюсь, но что делать», — сказал Маринато.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Публикация доступна в «инстаграме» железнодорожников.
«Локомотив» набрал 25 очков в 14 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (21) располагается на 8-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).
- 21 ноября 2021
-
02:27
-
02:09
-
01:59
-
00:59
-
00:49
-
00:47
-
00:22
-
00:10
- 20 ноября 2021
-
23:43
-
23:24
-
23:23
-
23:12
-
23:10
-
23:08
-
23:00
-
22:55
-
22:47
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:13
-
22:10
-
22:08
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:51
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:35