Хави высказался о первой победе на посту главного тренера «Барселоны»

41-летний испанский специалист Хави прокомментировал результат первой официальной встречи в качестве главного тренера «Барселоны», в которой 14-м туре чемпионата Испании был обыгран «Эспаньол» (1:0).
«Что мне больше всего понравилось — так это отношение к игре от футболистов «Барселоны». Конечно, есть вещи, которые нам нужно улучшить. На самом деле, их много, но мы находимся не в лучшем положении, и «Эспаньол» сумел доставить нам много проблем. Но в целом это была заслуженная победа и как следствие большая радость.
То, как меня приняли болельщики, просто замечательно. Я не был на «Камп Ноу» почти шесть лет, и атмосфера сильно изменилась, но мне всё понравилось.
Выступления 17-летнего Илиаса Акомаха и 19-летнего Абдессамада Эззалзули? Они провели отличную игру, показав, что являются действительно талантливыми, очень важно иметь это поколение футболистов, которые нам очень помогут в дальнейшем», — приводит слова Хави Football Espana.
Видео забитого мяча Депая в ворота «Эспаньола» доступно на «Чемпионате».
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 21 ноября 2021
-
02:27
-
02:09
-
01:59
-
00:59
-
00:49
-
00:47
-
00:22
-
00:10
- 20 ноября 2021
-
23:43
-
23:24
-
23:23
-
23:12
-
23:10
-
23:08
-
23:00
-
22:55
-
22:47
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:13
-
22:10
-
22:08
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:51
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:35