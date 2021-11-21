Хави высказался о первой победе на посту главного тренера «Барселоны»

41-летний испанский специалист Хави прокомментировал результат первой официальной встречи в качестве главного тренера «Барселоны», в которой 14-м туре чемпионата Испании был обыгран «Эспаньол» (1:0).



«Что мне больше всего понравилось — так это отношение к игре от футболистов «Барселоны». Конечно, есть вещи, которые нам нужно улучшить. На самом деле, их много, но мы находимся не в лучшем положении, и «Эспаньол» сумел доставить нам много проблем. Но в целом это была заслуженная победа и как следствие большая радость.



То, как меня приняли болельщики, просто замечательно. Я не был на «Камп Ноу» почти шесть лет, и атмосфера сильно изменилась, но мне всё понравилось.



Выступления 17-летнего Илиаса Акомаха и 19-летнего Абдессамада Эззалзули? Они провели отличную игру, показав, что являются действительно талантливыми, очень важно иметь это поколение футболистов, которые нам очень помогут в дальнейшем», — приводит слова Хави Football Espana.

Видео забитого мяча Депая в ворота «Эспаньола» доступно на «Чемпионате».

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