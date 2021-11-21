Источник: слухи о Зидане в «МЮ» — попытка успокоить Роналду, разочарованного ситуацией

Британское издание Manchester Evening News выпустило материал, в котором раскрываются подробности возможного увольнения 48-летнего норвежца Уле-Гуннар Сульшера с поста главного тренера клуба.



Сообщается, что руководство «манкунианцев» решило действовать сразу же после унизительного поражения в субботу со счетом 1:4 в игре 12-го тура чемпионата Англии от «Уотфорда». Уже принято решение, что на предпоследнюю игру группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» во вторник клуб выведет Даррен Флетчер, а помогать ему будет Майкл Кэррик.



Что касается слухов о возможном назначении экс-главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана источник отмечает, что это контакты с ним и появление этой информации в прессе – это лишь попытка успокоить одну из главных звёзд клуба 36-летнего португальского форварда Криштиану Роналду, который всё более разочарован происходящим.



Видеообзор матча «Уотфорд» — «МЮ» доступен на «Чемпионате».

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