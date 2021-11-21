Уткин: Хави может сказать, как Карпин — у меня никогда не было таких отличных игроков

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин провёл параллели между наставником сборной России Валерием Карпиным и главным тренером «Барселоны» Хави, проведшем накануне первую игру у руля каталонского клуба в матче с «Эспаньолом» (1:0).
«Хави в положении Карпина. Ему нужен результат. Что он за тренер, будет видно дальше, а сейчас, если не преодолеть депрессию, разочарование, и продлите сами этот ряд синонимов — времени узнать, что Хави за мистер, и не будет.
Ещё Хави может сказать, как Карпин — у меня никогда не было таких отличных игроков (не в «Аль же Садде»). Ну, и всё. Дальше сходств нет. И не будет.
Просто в трудный момент уверенность первое, чем надо обзавестись. И так в любой команде. А что у этих команд разное? Перспективы. А у тренеров – риски», — гласит пост Уткина в телеграме.
Видео забитого мяча Депая в ворота «Эспаньола» доступно на «Чемпионате».
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