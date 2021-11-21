Джеррард выступил с заявлением после победы в дебютном матче у руля «Астон Виллы»

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал дебютную победу на тренерском мостике команды. В матчей 12-го тура АПЛ «львы» обыграли «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:0.

«Я всегда буду настолько искренним, насколько смогу. Если кто-то сомневается во мне, следите за мной после голов моей команды. Тренерство — это кайф. Это моменты, которые вы упускаете, являясь игроком. Это позволяет оставаться в футболе. Это моё лекарство.

На месте тренера я пытаюсь контролировать свои эмоции, но в душе хочу сам пнуть каждый из проходящих около меня мячей.

Я хочу тренировать со стороны, я хочу быть важной фигурой на бровку и помогать игрокам, направлять их. Внутри есть то, что было со мной во время карьеры игрока, — это желание победить, этот драйв.

Это была большая неделя и важная победа после пяти поражений подряд, так что я чувствую смесь волнения, облегчения и гордости. Горжусь игроками, ведь они сделали всё, о чём мы их просили. Мне нравится видеть, как игроки счастливы и улыбаются. Временами мы были немного напряжены, но я знал, что игра закончится нашей победой», — приводит слова Джеррарда BBC.

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Брайтон»

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