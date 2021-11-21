Видеообзор дебютной победы «Барселоны» под руководством Хави

В матче 14-го тура испанской Примеры «Барселона» встречалась с «Эспаньолом». Игра проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче забил форвард «сине-гранатовых» Мемфис Депай. Нидерландский футболист реализовал пенальти, который сам и заработал.
Видеообзор матча «Барселона» — «Эспаньол»
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Отметим, этот матч стал дебютом для Хави на посту главного тренера «Барселоны». 41-летний испанский специалист возглавил каталонцев около двух недель назад, сменив в должности Рональда Кумана.
«Барселона» набрала 20 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эспаньол» (17) — на 11-м месте. В следующем туре «Барселона» 27 ноября сыграет на выезде с «Вильярреалом».
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