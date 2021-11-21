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Педро Роша стал обладателем Южноамериканского кубка в составе «Атлетико Паранаэнсе»

Педро Роша стал обладателем Южноамериканского кубка в составе «Атлетико Паранаэнсе»
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В финальном матче Южноамериканского кубка «Атлетико Паранаэнсе» обыграл «Ред Булл Брагантино». Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол за «Атлетико Паранаэнсе» на 29-й минуте забил Никан.

Таким образом, «Атлетико Паранаэнсе» стал обладателем Южноамериканского кубка — 2021. Напомним, в составе бразильского клуба выступает нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат московскому «Спартаку».

Этот трофей стал вторым для «Атлетико Паранаэнсе». Ранее клуб завоёвывал трофей в 2018 году.

Роша перешёл из московского «Спартака» в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды в августе этого года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Бразилии и забил 3 гола.

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