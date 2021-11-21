Мальдини: Ибрагимович поддержал заключение контракта с Жиру, ему понравился Оливье

Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что нападающий Златан Ибрагимович летом поддержал идею о трансфере форварда Оливье Жиру из «Челси» в миланский клуб.



«Златан поддержал заключение контракта с Жиру, ему понравился Оливье, но роли в клубе ясны. Я по опыту знаю, что видение футболиста отличается от видения директора», — приводит слова Мальдини Sky Sport Italia.



Напомним, Жиру перешёл в «Милан» в июле текущего года. В нынешнем сезоне французский форвард принял участие в 8 матчах итальянской Серии А и забил 4 гола. Ибрагимович в этом сезоне сыграл в 7 матчах чемпионата Италии, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.



«Милан» в 13 встречах набрал 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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