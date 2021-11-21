Джикия признан «Футбольным джентльменом года»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия стал обладателем премии «Футбольный джентльмен года — 2021» по версии медиагруппы «Комсомольская правда». Эта награда носит имя Фёдора Черенкова и вручается с 1994 года.
В опросе принимали участие болельщики, футбольные специалисты и известные журналисты. По традиции победителю будет вручен чёрный смокинг и дружеский шарж.
«Георгий является одним из столпов национальной команды, её капитаном в самых ответственных матчах. Он далёк от спортивных скандалов и является примером для футбольной общественности. Его уважают партнёры, специалисты и болельщики. Жюри премии посчитало, что именно его кандидатура наиболее соответствует духу и идеологии нашей премии», — пишет «Комсомольская правда».
Второе место в голосовании за звание «Футбольного джентльмена года» занял защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Третий – Матвей Сафонов из «Краснодара».
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