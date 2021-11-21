Яка Бийол: ЦСКА должен показать качественную игру, чтобы обыграть «Химки»

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«Знаю, что в прошлом сезоне у команды были хорошие результаты, сейчас пока им не удаётся набирать много очков. Но это как раз и значит, что соперник будет выкладываться в матче с нами на сто процентов, и нам нужно показать качественную игру, чтобы победить», — приводит слова Бийола пресс-служба ЦСКА.
Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 21 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры ЦСКА — «Химки». ЦСКА в 14 встречах набрал 23 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (12) — на последнем, 16-м месте.
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