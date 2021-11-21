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ЦСКА — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

ЦСКА — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 21 ноября, состоится матч ЦСКА — «Химки». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Химки».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

Московский ЦСКА в 14 встречах набрал 23 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (12) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).

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