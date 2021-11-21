Президент «Наполи» предложил УЕФА провести матч со «Спартаком» на нейтральном поле

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что предлагал УЕФА провести матч со «Спартаком» не в Москве, а на нейтральном поле, по причине сложной эпидемиологической ситуации.
«Беспокоюсь ли я по поводу выездного матча в Москве на следующей неделе? Есть большие опасения. Несколько недель назад я предложил УЕФА найти решение, которое гарантировало бы большую безопасность. Я предлагал провести матч на нейтральном поле. Моя идея была принята во внимание, но не была реализована», — приводит слова Де Лаурентиса AreaNapoli.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Наполи» запланирован на 24 ноября.
Российский клуб набрал 4 очка после 4 матчей и находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. При этом у красно-белых ещё есть шансы выйти в плей-офф с первого места. Возглавляет турнирную таблицу группы «Наполи», набрав 7 очков.
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