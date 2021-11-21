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«Динамо» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Динамо» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Динамо» — «Арсенал». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).

Московское «Динамо» набрало 26 очков в 14 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (13) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).

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