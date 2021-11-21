Насри подтвердил, что Агуэро в ближайшее время завершит профессиональную карьеру

Бывший футболист «Манчестер Сити» Самир Насри подтвердил, что нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро скоро завершит игровую карьеру.

«Агуэро прислал мне сообщение, и, к сожалению, всё подтвердилось. По этой причине я очень огорчён. Он был настоящим феноменом на поле. Он прекрасный человек. Мне жаль, потому что это не его выбор, а вынужденная мера. Я знаю, как сильно он любит этот вид спорта. Видеть, как он завершает карьеру не по своей воле, очень грустно», — приводит слова Насри Canal+.

Напомним, Агуэро был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем. Накануне стало известно, что из-за этих проблем Агуэро планирует завершить карьеру.