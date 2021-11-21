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Клубы РПЛ интересуются двумя талантливыми игроками из Грузии

Клубы РПЛ интересуются двумя талантливыми игроками из Грузии
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Ираклий Лилуашвили, агент игроков грузинского футбольного клуба «Сабуртало» Георгия Гочолеишвили и Георгия Гулиашвили, заявил, что его подопечными интересуются клубы из Российской Премьер-Лиги.

«В России и Европе есть большой интерес к Гочолеишвили и Гулиашвили. С клубами РПЛ скоро будут официальные встречи. На данный момент это самые талантливые игроки в Грузии», — приводит слова Лилуашвили «Спорт-экспресс».

Отметим, возраст обоих футболистов на данный момент составляет 20 лет. В нынешнем сезоне Гочолеишвили сыграл в трёх матчах Кубка Грузии и отдал две голевые передачи. На счету Гулиашвили один матч в национальном Кубке. Имена российских клубов, которые интересуются молодыми грузинами, не называются.

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