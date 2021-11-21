ЦСКА — «Химки»: Фукс впервые выйдет в стартовом составе армейцев

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Химок» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Химки».
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Бруно Фукс, Дзагоев, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.
Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Васин, Щенников, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов, Яковлев.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстоль, Стойинович, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычёв, Данилкин, Глушаков, Трошечкин, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.
Московский ЦСКА набрал 23 очка в 14 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (12) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).
- 21 ноября 2021
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:02
-
13:01
-
12:51
-
12:50
-
12:43
-
12:31
-
12:17
-
12:09
-
11:51
-
11:40
-
11:37
-
11:25
-
11:14
-
11:01
-
10:38
-
10:04
-
09:51
-
09:42
-
09:37
-
09:30
-
09:24
-
09:00
-
03:48
-
03:27
-
03:15
-
02:27
-
02:09
-
01:59
-
00:59
-
00:49
-
00:47
-
00:22