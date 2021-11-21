ЦСКА — «Химки»: Фукс впервые выйдет в стартовом составе армейцев

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Химок» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Химки».

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Бруно Фукс, Дзагоев, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.



Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Васин, Щенников, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов, Яковлев.



«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстоль, Стойинович, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Адеми.



Запасные: Генералов, Сычёв, Данилкин, Глушаков, Трошечкин, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.

Московский ЦСКА набрал 23 очка в 14 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (12) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).