«Сочи» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Сочи» — «Рубин». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Рубин».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Илья Елеференко (Москва) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
«Сочи» в 14 встречах набрал 27 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (19) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 15 встречах набравший 33 очка.
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