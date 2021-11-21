«Сочи» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Сочи» — «Рубин». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Рубин».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Илья Елеференко (Москва) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).



«Сочи» в 14 встречах набрал 27 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (19) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 15 встречах набравший 33 очка.