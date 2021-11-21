«Ты вернул в «МЮ» немного души». Гари Невилл отреагировал на увольнение Сульшера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на увольнение главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.
«Спасибо, Уле. Ты заставил нас гордиться. Последние два месяца были тяжёлыми, но перед этим ты вернул в клуб немного души», — написал Невилл в своём «твиттере».
Напомним, Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.
«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).
- 21 ноября 2021
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