«Гранада» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Гранада» — «Реал». Встреча 14-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Реал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогать ему будут ассистенты Мигель Мартинес Мунуэра и Айтор Вильяте Мартинес. Резервный рефери — Хорхе Таррага.



Мадридский «Реал» в 12 встречах набрал 27 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Гранада» (11) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Севилья», в 13 встречах набравшая 28 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

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