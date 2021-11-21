«Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед». Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери — Кевин Френд.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 16 очков в 11 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (11) — на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».