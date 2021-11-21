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«Ротор» заинтересован в приглашении наставника «Велеса» Куликова

«Ротор» заинтересован в приглашении наставника «Велеса» Куликова
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«Ротор» заинтересован в приглашении наставника «Велеса» Артёма Куликова на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ситуация осложняется тем, что «Велес» может не отпустить своего тренера в волгоградский клуб.

Несколькими днями ранее «Ротор» объявил об уходе с поста главного тренера Дмитрия Хохлова.

Ранее «Чемпионат» первым сообщил, что Хохлов написал заявление об уходе из клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Хохлов возглавил «Ротор» по ходу нынешнего сезона. В настоящее время волгоградцы занимают лишь 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 24 очка. В пяти последних турах ФНЛ волгоградцы набрали два очка и потерпели три поражения подряд.

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