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Игорь Акинфеев проводит 800-й матч в карьере и 500-ю игру в РПЛ

Игорь Акинфеев проводит 800-й матч в карьере и 500-ю игру в РПЛ
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В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Химки». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Химки».

Голкипер Игорь Акинфеев вышел на эту встречу в стартовом составе ЦСКА. Этот матч стал для 35-летнего вратаря 800-м в профессиональной карьере и 500-м в Российской Премьер-Лиге. Напомним, Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев.

Московский ЦСКА набрал 23 очка в 14 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (12) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).

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