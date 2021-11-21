Майкл Оуэн: сейчас наихудшее время для «Манчестер Юнайтед», чтобы искать нового тренера
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением об уходе норвежского специалиста Уле-Гуннар Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Это должно быть наихудшее время для «Манчестер Юнайтед», чтобы искать нового тренера. Сейчас практически нет доступных топ-тренеров. Единственный очевидный вариант, который доступен, — это Зидан, но языковой барьер, безусловно, огромная проблема. Пока вариант с временным наставником выглядит наиболее подходящим», — написал Оуэн на своей странице в «Твиттере».
«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является лондонский «Челси» (29).
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