«Спартак» должен успокоить итальянцев». Валуев – о нежелании «Наполи» играть в Москве

Депутат Государственной думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев отреагировал на слова президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, который заявил, что хотел перенести матч Лиги Европы со «Спартаком» из Москвы на нейтральное поле.

«С коронавирусом на самом деле все сложно. Не знаю, насколько, если сравнивать с Италией. Не могу сравнить с Россией, но по стране ситуация с коронавирусом тревожная. Не думаю, что футболистам что-то грозит, скорее в зоне риска находятся болельщики. Игроки в более выгодной ситуации находятся. «Спартак» будет решать, какие меры нужно предпринять, чтобы они устроили итальянцев. Если есть какие-то решения, чтобы их успокоить, то нужно это сделать. И обвинить в предвзятом отношении к России руководство «Наполи» по этому заявлению точно нельзя», — приводит слова Валуева «Спорт-экспресс».

Напомним, матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Наполи» запланирован на 24 ноября.