Осталось 3 дня до итогов розыгрыша iPhone 13 и Apple Watch Series 7. Успей принять участие

Осталось 3 дня до подведения итогов розыгрыша iPhone 13 и Apple Watch Series 7 от «Чемпионата». Розыгрыши приурочены к обновлению раздела Lifestyle. С новым Lifestyle легко быть в теме — о wellness-трендах, новинках спортивной одежды и гаджетах читайте сразу на главной странице! А для большего удобства изучения контента и реализации фитнес-лайфхаков «Чемпионат» разыгрывает два суперприза! iPhone 13 в «Инстаграме» и Apple Watch Series 7 в «Телеграме».
Розыгрыш iPhone 13 в «Инстаграме»
Розыгрыш Apple Watch Series 7 в «Телеграме»
С условиями участия в розыгрыше также можно ознакомиться в нашем «инстаграме». Более детальные правила проведения розыгрыша читайте по ссылке.
Напомним, Lifestyle — это сервис про здоровый образ жизни за пределами мотивационных плакатов, построенных на ограничениях. Lifestyle — для живых людей, с энергией, а порой и ленью, которая бьёт ключом.
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