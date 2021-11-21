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Болельщики ЦСКА устроили акцию против Fan ID

Болельщики ЦСКА устроили акцию против Fan ID
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Болельщики московского ЦСКА во время матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0 после первого тайма) устроили акцию против введения Fan ID.

Фанаты ЦСКА сконцентрировались на одной трибуне, обозначив её баннером «2021». При этом соседняя трибуна осталась совершенно пустой, на ней красуется баннер с надписью «2022». Таким образом болельщики армейской команды постарались выразить посыл, что в случае введения Fan ID они не будут ходить на стадион.

Фото: Андрей Панков

Напомним, несколькими днями ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении Fan ID для болельщиков. Автором законопроекта выступило правительство РФ. Оно предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования».

Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

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