«Динамо» — «Арсенал»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и тульского «Арсенала» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Арсенал».

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулёв, Тюкавин.



Запасные: Лещук, Будачёв, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела Оливера, Галкин, Захарян, Игбун, Н'Жье, Гладышев.



«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Чаушич, Эванс Кангва, Хлусевич, Костадинов, Кингз Кангва, Луценко.



Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Степанов, Бьёрнстрём, Камболов, Ткачёв, Гулиев, Пантелеев, Давиташвили, Марков, Тудорие.