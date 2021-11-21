Российский тренер Адиев вывел карагандинский «Шахтёр» в финал Кубка Казахстана

Карагандинский «Шахтёр», главным тренером которого является российский специалист Магомед Адиев, вышел в финал Кубка Казахстана. На стадии 1/2 финала был обыгран футбольный клуб «Тобол» — действующий чемпион Казахстана.

Первый матч команд завершился уверенной победой «Шахтёра» со счётом 5:2, а в ответной встрече «горняки» закрепили своё превосходство, обыграв соперника со счётом 2:0.

В финале Кубка Казахстана «Шахтёру» предстоит сыграть с «Кайратом», который на стадии 1/2 финала обыграл «Астану» с общим счётом 6:0 по сумме двухматчевого противостояния.

Напомним, Магомед Адиев был назначен главным тренером «Шахтёра» из Караганды в апреле 2021 года. Его прошлым клубом была «Чайка», у руля которой специалист находился с ноября 2019 года по февраль 2021-го. До этого Адиев работал в махачкалинском «Анжи», «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».