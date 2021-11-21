Фердинанд отреагировал на уход Сульшера из «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об уходе норвежского специалиста Уле-Гуннар Сульшера с поста главного тренера английского клуба.
«Это было неизбежно, так как команда откатилась назад после очень захватывающего трансферного окна. Это увольнение прискорбно для такого человека, как Уле, но таков футбол», — приводит слова Фердинанда BT Sport.
Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.
«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является лондонский «Челси» (29).
- 21 ноября 2021
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