«Зенит» готов продать Азмуна за € 8 млн ближайшей зимой

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун всё ближе к переходу во французский «Лион», информирует издание Foot-Sur.

Согласно сведениям источника, «Зенит» будет готов продать Азмуна за € 8 млн ближайшей зимой, чтобы не отпускать его бесплатно летом 2022 года, когда у иранца истечёт контракт с клубом. Ранее стало известно, что Азмун не планирует продлевать соглашение с сине-бело-голубыми.

Отмечается, что «Лион» серьёзно настроен подписать Сердара посреди нынешнего сезона, так как многие нападающие «ткачей» будут отсутствовать в расположении команды определённый период времени из-за участия в Кубке африканских наций.

Напомним, несколькими днями ранее интерес «Лиона» к Азмуну подтвердил спортивный директор клуба Жуниньо Пернамбукано.

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2021/2022 Азмун сыграл 12 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отметился 4 результативными передачами.