«Зенит» готов продать Азмуна за € 8 млн ближайшей зимой

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун всё ближе к переходу во французский «Лион», информирует издание Foot-Sur.
Согласно сведениям источника, «Зенит» будет готов продать Азмуна за € 8 млн ближайшей зимой, чтобы не отпускать его бесплатно летом 2022 года, когда у иранца истечёт контракт с клубом. Ранее стало известно, что Азмун не планирует продлевать соглашение с сине-бело-голубыми.
Отмечается, что «Лион» серьёзно настроен подписать Сердара посреди нынешнего сезона, так как многие нападающие «ткачей» будут отсутствовать в расположении команды определённый период времени из-за участия в Кубке африканских наций.
Напомним, несколькими днями ранее интерес «Лиона» к Азмуну подтвердил спортивный директор клуба Жуниньо Пернамбукано.
Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2021/2022 Азмун сыграл 12 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отметился 4 результативными передачами.
- 21 ноября 2021
-
16:33
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:13
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:53
-
15:32
-
15:30
-
15:15
-
15:14
-
15:13
-
15:03
-
14:56
-
14:50
-
14:43
-
14:14
-
14:12
-
14:00
-
13:56
-
13:43
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:02
-
13:01
-
12:51
-
12:50
-
12:43
-
12:31