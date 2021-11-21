«Манчестер Сити» и «Эвертон» объявили стартовые составы на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Эвертона» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Эвертон».



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Стоунз, Уолкер, Гюндоган, Эрнандес, Палмер, Силва, Фоден, Стерлинг.



Запасные: Карсон, Стеффен, Аке, Диаш, Макэйти, Фернандиньо, Зинченко, Марез, Жезус.



«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Годфри, Коулман, Грей, Аллан, Делф, Таунсенд, Гордон, Ришарлисон.



Запасные: Бегович, Брейтуэйт, Кенни, Гбамин, Оньянго, Айуоби, Рондон, Симмс, Тосун.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Гарри Леннард. Резервный рефери — Крейг Поусон.