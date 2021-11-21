«Манчестер Сити» и «Эвертон» объявили стартовые составы на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Эвертона» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Эвертон».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Стоунз, Уолкер, Гюндоган, Эрнандес, Палмер, Силва, Фоден, Стерлинг.
Запасные: Карсон, Стеффен, Аке, Диаш, Макэйти, Фернандиньо, Зинченко, Марез, Жезус.
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Годфри, Коулман, Грей, Аллан, Делф, Таунсенд, Гордон, Ришарлисон.
Запасные: Бегович, Брейтуэйт, Кенни, Гбамин, Оньянго, Айуоби, Рондон, Симмс, Тосун.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Гарри Леннард. Резервный рефери — Крейг Поусон.
- 21 ноября 2021
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