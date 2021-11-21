Березуцкий: ни у кого нет сомнений, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0) высказался о достижении голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Ни у кого нет сомнений, что Акинфеев продлит контракт с клубом. 800-й матч в карьере, 500-й матч в РПЛ — это фантастические цифры», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч с «Химками» стал для 35-летнего вратаря 800-м в профессиональной карьере и 500-м в Российской Премьер-Лиге. Напомним, Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев.

Московский ЦСКА набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (13) поднялись на 15-е место.