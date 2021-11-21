Мирзов: пенальти в ворота ЦСКА должен был бить я

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:0).
«Честно говоря, эмоций никаких нет. Мы должны были выигрывать. Тем более при численном большинстве. К сожалению, не получилось забить пенальти и свои моменты… Надо было выигрывать.
Пенальти должен был бить я, просто Кемаль Адеми попросил, и я ему отдал пробить. К сожалению, он не забил.
Почему мы не создали опасных моментов в большинстве? ЦСКА хорошо оборонялся, у них качественные футболисты, которые играют в сборных», — сказал Мирзов в эфире «Матч Премьер».
Московский ЦСКА набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (13) поднялись на 15-е место.
- 21 ноября 2021
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