Арбитр Федотов: Безбородов правильно удалил Фукса в игре с «Химками»
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника ЦСКА Бруно Фукса в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0).
«Безбородов правильно удалил Фукса в игре с «Химками» – это красная карточка за лишение явной возможности забить гол, при этом без попытки сыграть в мяч. Игрок «Химок» следующим касанием мог забить. Почему Безбородов не назначил 11-метровый удар сам? Скорее всего, он не увидел задержки, а именно она была ключевой в этом эпизоде», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Московский ЦСКА набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (13) поднялись на 15-е место.
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