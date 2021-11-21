Арбитр Федотов: Безбородов правильно удалил Фукса в игре с «Химками»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника ЦСКА Бруно Фукса в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0).

«Безбородов правильно удалил Фукса в игре с «Химками» – это красная карточка за лишение явной возможности забить гол, при этом без попытки сыграть в мяч. Игрок «Химок» следующим касанием мог забить. Почему Безбородов не назначил 11-метровый удар сам? Скорее всего, он не увидел задержки, а именно она была ключевой в этом эпизоде», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Московский ЦСКА набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (13) поднялись на 15-е место.