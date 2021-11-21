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«Манчестер Юнайтед» рассматривает пятерых кандидатов на место нового главного тренера

«Манчестер Юнайтед» рассматривает пятерых кандидатов на место нового главного тренера
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Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры на место нового главного тренера команды. Сегодня, 21 ноября, наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку.

По информации The Athletic, правление клуба изучает кандидатуры пятерых специалистов. Сменить Сульшера на посту главного тренера английского клуба могут экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье».

В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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