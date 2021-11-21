«Манчестер Юнайтед» рассматривает пятерых кандидатов на место нового главного тренера

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры на место нового главного тренера команды. Сегодня, 21 ноября, наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку.
По информации The Athletic, правление клуба изучает кандидатуры пятерых специалистов. Сменить Сульшера на посту главного тренера английского клуба могут экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье».
В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».
«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 21 ноября 2021
-
18:00
-
17:54
-
17:49
-
17:41
-
17:32
-
17:22
-
17:10
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:45
-
16:44
-
16:41
-
16:41
-
16:33
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:13
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:53
-
15:32
-
15:30
-
15:15
-
15:14
-
15:13
-
15:03
-
14:56
-
14:50
-
14:43
-
14:14