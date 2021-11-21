Чернов — о ничьей с «Уралом»: ребята подавлены, в игре с «Нижним» надо реабилитироваться

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1).



«Нет ли ощущения, что эта ничья сродни поражению? Если зайти в раздевалку, то складывается ощущение, что так оно и есть. Все ребята подавлены. С такой командой, которая обороняется на протяжении всей игры, трудно. 70 минут мы доминировали, я думаю, это все видели. Последние 20 минут, как назло, когда мы выигрываем, то пытаемся сохранить результат, слишком низко садимся. Сегодня нас наказали за это.



Гол на последних минутах? Это полностью наша ошибка. Если рассматривать эпизод, то в начале этой атаки мы поджали их. Надо было либо фолить, либо ещё что-то делать, нельзя было позволить им выходить из-под прессинга. Я думаю, это следствие того, что у нас еще слишком молодая и неопытная команда. Можно было применить футбольные хитрости, полежать, потянуть время. С опытом это всё приходит. Если бы ребята сориентировались либо я подсказал бы, то было бы всё лучше сегодня.



Я думаю, то место, на котором мы идём, это неплохо для самарских болельщиков. Мы будем продолжать в том же духе. В игре с «Нижним Новгородом» нам надо реабилитироваться перед болельщиками. Думаю, что у всех остался после матча осадочек, так что будем играть на победу», — приводит слова Чернова пресс-служба самарцев.