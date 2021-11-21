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«Гранада» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 14-го тура Примеры

«Гранада» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 14-го тура Примеры
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Стали известны стартовые составы «Гранады» и мадридского «Реала» на матч 14-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Реал».

«Гранада»: Максимиану, Нева, Санчес, Диас, Кини, Мончи, Гоналон, Рочина, Соро, Пуэртас, Суарес.

Запасные: Эскандель, Абрам, Ариас, Эскудеро, Торренте, Брис, Монторо, Руис, Бакка, Буцке, Молина.

«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Начо, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Жуниор, Бензема, Асенсио.

Запасные: Лунин, Лопес, Милитао, Вальехо, Марсело, Иско, Бланко, Камавинга, Васкес, Диас, Йович, Родриго.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогать ему будут ассистенты Мигель Мартинес Мунуэра и Айтор Вильяте Мартинес. Резервный рефери — Хорхе Таррага.

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