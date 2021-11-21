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«Сочи» — «Рубин». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Сочи» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

«Сочи» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ
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Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Сочи» — «Рубин». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Рубин».

Команды огласили стартовые составы.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.

Запасные: Джанаев, Адамов, Шакуро, Маммана, Прохин, Барач, Попов, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо, Воробьёв, Дуганджич.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Бакаев, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Запасные: Медведев, Городовой, Савицкий, Костюков, Мусаев, Суриков, Игнатьев.

«Сочи» в 14 встречах набрал 27 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (19) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 15 встречах набравший 33 очка.

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