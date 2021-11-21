«Тоттенхэм» — «Лидс»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Лидс Юнайтед» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед».



«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Танганга, Регилон, Эмерсон, Дайер, Уинкс, Хёйбьерг, Хын Мин, Моура, Кейн.



Запасные: Голлини, Доэрти, Родон, Санчес, Алли, Н’Домбеле, Сессеньон, Бергвейн, Хиль.



«Лидс»: Меслье, Стрёйк, Купер, Льоренте, Даллас, Филлипс, Харрисон, Клих, Форшоу, Джеймс, Джелхардт.



Запасные: Клессон, Крессуэлл, Драмех, Фирпо, Дженкинс, Маккаррон, Маккинстри, Гринвуд, Робертс.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери — Кевин Френд.